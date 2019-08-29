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今日 15:51 國際財經

歐股早段靠穩 道期升逾百點

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意大利政局緩和、中美貿易談判料仍會於華盛頓舉行，惟英揆約翰遜限制國會開會被視為「硬脫歐」機會大增，抑制大市升勢，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時47分，英國富時100指數報7147點，升32點或0.46%；德國DAX指數報11756點，升55點或0.48%；法國CAC 40指數報5411點，升42點或0.8%；意大利富時MIB指數報21206點，漲215點或1.03%。

道指期貨暫報26182點，升145點。

英國首相約翰遜意圖繞過國會迫使英國如期脫歐。他昨天要求英女皇演說於10月14日舉行，意味着國會將休會大約5周，直至距離10月31日脫歐死線前約兩星期，令無協議脫歐機會大增，有關要求已獲英女皇同意。約翰遜辯解行動只為讓英國前進，但國會下議院議長伯科(John Bercow)斥行動破壞憲法，直言無論如何包裝，目的也極度明顯，是為了阻止國會議員就脫歐辯論，以及阻止他們為國家立法的責任。

另外，意大利反對黨民主黨表示，已準備好與反建制的五星運動籌組新政府，使當地毋須在短期內舉行國會大選，有助紓緩政局不穩的困擾。

中美貿易談判短期內取得進展的可能性愈來愈低。美國財長努欽(Steven Mnuchin)預期，中國談判代表將會到華盛頓繼續進行貿易磋商，但他未有透露會談是否將如期於下月舉行。他補充，美方會在貿易會談之外，另就滙率問題與中方進行對話和磋商。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)亦坦言，相信中美貿易會談一時之間不大可能有什麼進展，因為美國在要求中國進行重大結構性變革。

投資者對全球整體經濟增長仍深存疑慮，油價在上日漲逾1%後，今日個別發展。紐約原油期貨現時每桶報55.81美元，升0.03美元或0.05%；倫敦布蘭特期油報60.26美元，跌0.23美元或0.38%。

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