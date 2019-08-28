國際財經

預示美國經濟衰退的指標國債孳息曲線進一步加劇倒掛，拖累美股周三在悲觀情緒下低開，道指初段曾跌140點，但低位有承接，尾段最多倒升263點。歐洲股市個別發展，美滙指數上揚。

道指以近全日高位收市漲258點或1%，主要因油價刺激能源類股造好；標指上揚0.65%；納指升0.38%。

德國和法國股市分別低收0.25%和0.34%，英股則受惠英鎊走低，收升0.35%。

孳息倒掛息差續擴

美國10年期及2年期國債的指標性孳息曲線周三繼續倒掛，息差一度擴至6基點，是2007年以來最大，美市尾段10年期及2年期國債孳息分別報1.469厘和1.508厘。同時，30年期國債孳息周三早段一度跌見1.904厘的歷史新低，到美市尾段報1.94厘。

美國珠寶商Tiffany受到本港示威活動影響，削減營銷開支，第二季純利1.363億美元，按年下滑5.8%，每股賺1.12美元，好過分析師預測的1.04美元。Tiffany股價先跌後升3.02%收市。

MRB Partners策略師Prajakta Bhide認為，經濟衰退的擔憂可能被誇大，今年指標性孳息曲線倒掛是反映外部增長壓力與全球債券孳息率的嚴重扭曲，並不反映聯儲局的限制性政策；因此，不一定要演繹為經濟前景悲觀。

歐洲主要國家國債孳息亦走低，意大利10年期國債息曾跌16基點，見0.98厘的新低。美滙指數上行，尾段升0.26%，報98.25。日圓投機沽盤加上出口商月結前吸納美元，抵消日圓買盤，令日圓滙價下跌0.38%，每美元兌106.15日圓。受硬脫歐前景拖累，英鎊曾挫逾1%，美市尾段跌0.63%，險守1.22美元；歐羅亦疲軟，跌0.13%，兌1.1077美元。

紐約12月期金反覆下跌0.2%，每盎斯收報1549.1美元。

國際油價受惠上周庫存數字減少， 紐約期油收市漲1.6%，每桶報55.78美元；布蘭特期油升1.7%，每桶收報60.49美元。美國能源資訊局（EIA）周三公布， 上周原油庫存減少1003萬桶，較預期的470萬桶減幅為大。