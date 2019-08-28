國際財經

美債孳息曲線倒掛情況持續惡化，預示經濟可能加速衰退，拖累美股道指早段低開64點，最多下滑140點。但市場觀望中美貿易戰的發展，情緒稍轉平穩，有部分投資者趁機吸納工業股、藥業股及金融股，道指低位回升，中段一度擴大升幅至超過200點。

截至本港時間凌晨約零時03分，道指報25961點，升183點或0.71%；稍早時曾觸及25989點盤中高位，升幅為211點。標普500指數報2884點，升15點或0.53%；納指報7854點，上漲27點或0.35%。

陶氏公司股價上揚3.14%，暫時為表現最強的道指成分股；NIKE攀升1.79%。藥廠輝瑞(Pfizer)同樣抽高1.79%；醫健保險股UnitedHealth彈升2.37%，銀行股高盛都回升1.16%。道指30隻成分股之中，仍有6隻股價受壓。

美國10年期債息現時報1.464厘，2年期債息報1.512厘，兩者倒掛4.8個基點。

美元靠穩，ICE美滙指數報98.14，上揚0.15%。市場亦關注英國脫歐問題，英國女皇批准首相約翰遜(Boris Johnson)提出的國會休會計劃，國會將從9月9日到9月12日之間的某一天開始休會至10月14日。英鎊續受壓，現時下滑0.45%，退守至1.2235美元。

美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存減少1002.7萬桶，減幅較市場預期的減少211.2萬桶為多。紐約期油與倫敦布蘭特期油暫時都抽升1.7%。