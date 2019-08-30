即巿股評 港股直擊 國際財經

美國國庫券孳息曲線倒掛情況惡化，周二(27日)10年期債息較2年期債息低超過4個基點，是2008年金融海嘯以來最大；10年期與3個月期美債孳息差距擴闊至2007年3月後新高；30年期債息挫至1.951厘，也低於3個月期債息。「倒掛組合」愈來愈多，美國經濟陰霾密布，衰退風險上升，美元滙價偏軟，黃金則繼續走強，收市再創逾6年高位1542.81美元。

當然，金價上揚並非單純受美元轉弱帶動，市場避險情緒升溫亦是一大助力。中美貿易談判前景不明，中國據報正為出現最壞結果作準備；G2角力勢必拖累全球經濟，投資者風險胃納持續收縮，由環球17種對風險胃納敏感資產變化編製而成的「風險胃納指數」(RORO Index)近日於3年低位反覆，代表Risk Off情緒濃厚，資金大舉流向避險資產，導致債息下滑，金價高企。

金價從去年8月谷底回升，迄今累漲31.4%，但市場顯然對投資黃金仍樂此不疲，除了各大央行(尤其是中俄)大幅增持外，炒家也有跡象加快「搶金」。美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，非商業(或投機性)投資者所持期金淨倉合約數目，已接近35萬張，創1996年有紀錄以來新高。散戶亦沒有怠慢，根據彭博資料，全球黃金ETF的實物黃金持有量連升4周，增至約7850萬盎斯，為2013年3月後最多。

儘管經濟衰退並非迫在眉睫，惟「央媽」貨幣政策進一步放寬似勢所必行。此外，中美貿易戰及英國「硬脫歐」等風險因素繼續籠罩市場，金價短期(最少一至兩個月內)料可保持強勢。

附【圖】所見，現貨金價走勢已經擺脫2011年9月至今形成的下降通道，暫時企穩在前大跌浪反彈50%水平，下一個重要阻力為1587美元，即黃金比率61.8%。美銀美林最新報告預測，各國「放水」將令黃金成為追捧對象，加上央行增持，金價明年有望攀至2000美元，意味突破歷史高位1921美元。

正如本欄月初提到，近30年，金價在9月的平均漲幅和上升比例分別達1.86%及67%，兩者同屬全年12個月中最佳。期內金礦股指數(XAU Index)表現更加出色，然而，紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)和山東黃金(01787)等本港金礦股卻未能「接軌」，過去1年與金價的關連系數(correlation ratio)只介乎負0.02至正0.16之間，即差不多無相關(weakly correlated)，選單一股份恐難從「金牛」受惠。因此，若想有效地捕捉金價中期升浪，可考慮由一籃子大型金礦商組成的美國上市ETF VanEck Vectors Gold Miners(紐交所代號GDX)。GDX 近年來與金價走勢幾乎同步，兩者相關系數高達0.795。

GDX今年累計漲幅44.9%，回報略勝金礦股指數的43%，也明顯跑贏金價約20.3%的表現，值得跟進。

信報投資研究部

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