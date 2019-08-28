國際財經

上周三(8月21日)公布的加拿大7月消費者物價指數(CPI)按年增長2%，按月增長0.5%，均高於預期增幅1.7%及0.2%。該數據為加元帶來一定支持，美元/加元因而輾轉回落，一度跌至最低1.3253，但紐約期油當晚升至57美元附近受阻回落，拖累加元走弱，美元/加元由跌轉升。全周總結美元/加元微升0.09%於1.3279收市，連續第六周錄得升幅。

值得留意的是，儘管美國聯儲局主席鮑威爾在上周五(8月23日)於全球央行年會發表的講話顯示其對聯儲局進一步減息持謹慎態度，但當晚中美雙方互相升級加徵關稅以報復對方，加上近期美國國債長短息率倒掛暗示美國經濟有衰退風險，市場深信聯儲局需要大幅減息以刺激經濟增長，故美滙指數上周五曾大幅回落。但本周初美國總統特朗普再度出口術表示中美雙方曾通電話，似暗示有轉機，該消息帶動投資者風險意欲回升，澳元、加元等風險貨幣都迅速反彈，美元/加元則於周二(8月27日)一度跌至最低1.3223，創8月14日以來的近兩周新低。

技術分析方面，美元/加元自8月7日以來多次升至1.3320-1.3340區域均受阻回落，雖然周二(8月27日)一度跌穿於日線圖的上升通道，但目前再度反彈至1.3300區域。若短期內美元/加元無法升破1.3340阻力，後市很大機會輾轉回落，進一步下探1.3210(由7月19日低位1.3012至8月20日高位1.3344上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)，甚至是2019年7月低位1.3020水平。市埸應留意周五(8月30日)20:30加拿大將會公布其6月國內生產總值(GDP)，屆時美元/加元的走勢很大機會受其影響。

交易策略方面，我們根據8月20日策略於1.3330建立的美元/加元沽盤(下望1.3120，升穿1.3370止損)已於1.3260提前平倉，獲利70點。短期內待美元/加元升至1.3320-1.3340區域沽出，下望1.3180，升穿1.3360止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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