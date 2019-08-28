國際財經

美國債息倒掛加劇，讓市場憂慮經濟衰退很快出現，加上中美貿易前景未明朗，抵消意大利政局有轉機的利好因素，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時40分，英國富時100指數報7116點，升26點或0.37%；德國DAX指數報11645點，跌84點或0.7%；法國CAC 40指數報5354點，跌32點或0.61%；意大利富時MIB指數報20971點，跌19點或0.09%。

道指期貨暫報25739點，跌5點。

美國總統特朗普早前指中國有意磋商貿易問題，但中國據報認為特朗普的信譽已成為貿易談判的關鍵障礙，正為可能出現的最壞情況作準備。

另外，英國首相約翰遜與即將離任的歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)通電話後，雙方脫歐分歧未解決。英國首相府發言人指出，約翰遜表明，如果不撤除擔保機制(backstop)，脫歐協議將沒有任何前途。

歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞(Andrea Enria)表示，到英國脫歐時，位於英國的銀行可能已經把約1.3萬億歐羅的資產轉移到歐羅區。

數據方面，歐羅區7月M3貨供額年率為增長5.2%，預期為增長4.7%。德國7月進口物價按月下跌0.2%，預期為持平。

美國能源資訊局(EIA)周三將公布官方庫存數據，市場預期原油庫存下滑470萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少53萬桶與上升70萬桶。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報55.69美元，漲0.76美元或1.38%；倫敦布蘭特期油報60.17美元，升0.66美元或1.11%。