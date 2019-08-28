國際財經 即巿股評

美國總統特朗普對中美貿戰廢話又連篇，言論續同大台「膠劇」無分別，美國貿戰劇本無限輪迴，特朗普唔悶大家都悶，傳中國亦頂佢唔順，更已對貿談已作最壞準備，而阿爺昨日更推20條谷內需，準備同花旗國抗衡。

貿易戰升級，美國債息倒掛再度出現，10年期債券孳息再跌低於2年期孳息外，連90日債息亦高過十年，著名大淡友David Rosenberg就認為，按過往紀錄，當90日孳息高過10年，即預示經濟衰退百分之一百會出現。

全球股市無定向風，唯一確定只是全球央行齊齊減息，即買債有著數，令唔少退休基金及保險公司仍鐘情債券，變相再度推高負利率債規模再創紀錄新高，執筆時達16.78萬億美元，又創史上最高，由年初至今也大增一倍。

不過，全球央行亂咁放水令誠信不再，連德國發新30年期負利率亦未獲足額認購，投資者更向黃金投下信心一票，全球黃金ETF持倉達至7849萬盎司，為2013年以來最高水平，而現貨金最新造1540.4美元，雖比歷史高位1921美元仍低19.8%，但昨晚期金創6年新高，若以歐羅及英鎊計，金價更創新高，今年累升分別24.9%24.2%。

至於對比今年跌穿七算的人民幣，金價雖然未破新高，但累升達兩成半，與紀錄最高亦不遠矣，而多種利好合奏下，唔怪得連索羅斯前「軍師」兼徒弟德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)，在上季都買入Barrick Gold(GOLD)及Agnico Eagle Mines(AEM)兩隻金礦股。

除金價外，正如之前《白銀戰隊歸位》所言，銀價升幅比金價更勁，主因是金銀比率現處過去50年偏高水平(圖)，雖然已由90以上回落到84.2，但仍遠高過平均的57.27，換句話說，銀價依然被嚴重低估。

假設金價呢刻唔郁，銀價的合理值是26.9美元，即比現價18.3美元最少有47%升幅，更何況銀市交投唔多，要挾可以井噴上升，情況會類似2011年(當年由17美元起步，不足一年升至49.5美元爆破)。

總括來講，面對貿戰及經濟困局，揸實金銀可望破地獄。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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