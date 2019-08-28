國際財經

美國債息倒掛加深，市場擔心經濟衰退快將出現，加上中美貿易前景仍難預料，抵消意大利政局有轉機的利好因素，歐洲股市早段走軟。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7062點，跌27點或0.39%；德國DAX指數報11682點，跌47點或0.41%；法國CAC 40指數報5356點，跌30點或0.57%；意大利富時MIB指數報20945點，跌45點或0.22%。

道指期貨暫報25772點，升28點。

美國總統特朗普早前指中國有意磋商貿易問題，但中國據報認為特朗普的信譽已成為貿易談判的關鍵障礙，正為可能出現的最壞情況作準備。分析認為，鑑於特朗普的講話常常出爾反爾，並且預計國際貿易關係長期看仍將出現反覆，投資者態度仍十分謹慎。除非貿易局勢有明顯進展的跡象，否則避險情緒將繼續主導市場，避險資產將繼續保持對投資者的吸引力。

美國國債孳息率曲線倒掛問題，持續令投資者憂心。美國2年期與10年期國債孳息率倒掛幅度一度達到金融危機以來最大，且3個月與10年期美債期貨孳息率曲線倒掛幅度曾創2007年3月以來新高。目前，美2年期債息報1.526厘，反映美國整體融資利率的10年期美債息現報1.468厘，兩者相差0.058厘，即10年期債息低於2年期，而且「倒掛」加深，意味衰退快將來臨的機會增加。

地緣政局方面，意大利反建制的五星運動與反對黨民主黨接近達成籌組新政府的共識。總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)早前下令周二為成立聯合政府的死線，周一稱允許延遲一天至周三，被視為五星運動及民主黨有望達成共識的訊號。

另外，英國首相約翰遜與即將離任的歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker) 通電話後，雙方脫歐分歧未解決。英國首相府發言人指出，約翰遜表明，如果不撤除擔保機制(backstop)，脫歐協議將沒有任何前途。而英國反對黨表明，將共同努力推動通過法案，迫使約翰遜政府一旦無法與歐盟達成脫歐協議，就必須推遲脫歐日期，以避免無協議脫歐。

美國原油庫存減幅超預期，刺激油價持續上漲。紐約原油期貨延續上日逾2%的漲勢，現時每桶報55.52美元，漲0.59美元或1.07%；倫敦布蘭特期油亦在昨日升逾1%後，報59.91美元，升0.4美元或0.67%。

美國能源資訊局(EIA)周三將公布官方庫存數據，市場預期原油庫存下滑470萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少53萬桶與上升70萬桶。