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英國老牌旅遊公司Thomas Cook公布，與貸款銀行和債券持有人，以及最大股東復星集團(00656)旗下復星旅遊文化(01992)達成協議，獲得合共9億英鎊的財政救助。

根據協議，復星旅遊文化將向Thomas Cook注資4.5億英鎊(約43億港元)，以換取後者的旅遊業務至少75%股權和航空業務25%股權。貸款銀行和債券持有人將貢獻另外4.5億英鎊，獲得上述兩項業務的剩餘股權。

Thomas Cook表示，在獲得反壟斷批准後，預計交易將於10月初完成。