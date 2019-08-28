國際財經

伊朗邁赫爾通訊社引述伊朗石油部長贊加內(Bijan Zanganeh)表示，只需要3天就能將石油產量回復到美國制裁前的水平。

伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)昨日要求美方先行一步，稱伊朗隨時準備對話，但前提是美國取消所有對伊朗的非法、不公正和不公平的制裁，否則德黑蘭不會與華府對話，就算會面也只是給傳媒拍照的機會，沒有任何實際意義。

去年，美國總統特朗普宣布退出與伊朗於2015年簽署的核協議，並重新對伊實施制裁，以遏制該國的彈道導彈計劃。