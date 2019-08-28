訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:02 國際財經

伊朗:油產3天內能回復至制裁前水平

放大圖片

伊朗邁赫爾通訊社引述伊朗石油部長贊加內(Bijan Zanganeh)表示，只需要3天就能將石油產量回復到美國制裁前的水平。

伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)昨日要求美方先行一步，稱伊朗隨時準備對話，但前提是美國取消所有對伊朗的非法、不公正和不公平的制裁，否則德黑蘭不會與華府對話，就算會面也只是給傳媒拍照的機會，沒有任何實際意義。

去年，美國總統特朗普宣布退出與伊朗於2015年簽署的核協議，並重新對伊實施制裁，以遏制該國的彈道導彈計劃。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。