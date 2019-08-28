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今日 12:20 國際財經

韓斥323億支援研發 抗日限貿措施

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南韓公布旨在應對日本限貿的研發扶持措施，於2020年至2022年投入5萬億韓圜(約323億港元)。

南韓將在半導體、顯示器等產業指定100種以上的關鍵材料，未來3年斥資5萬億韓圜，支持這些材料的研發，並打算設立國家研究室， 研究核心原材料和零部件的商用化，並為每種品類都成立國家研究協商機制，以及時掌握研發遇到的問題和國內外動向。

科技部表示，將通過戰略投資、放寬管制、產學研結合等實現貨源自主可控，擺脫對外依賴，務實增長基礎，化危機為轉機。

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