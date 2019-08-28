國際財經

日本今日起正式將南韓剔出優惠貿易待遇的白名單。南韓總理李洛淵出席內閣會議時表示，為糾正日本不當的經濟報復措施，將會向世貿組織投訴。

與此同時，南韓外交部副部長趙世暎召見日本駐南韓大使長嶺安政，就日本將南韓移出出口白名單提出嚴正抗議。韓方就日方舉措表示遺憾，並敦促日方立即撤銷限貿措施。

另外，南韓代表團在瑞士日內瓦舉行的《武器貿易條約》締約國會議時，指日本以南韓管理戰略物資不力為理由，對南韓實施貿易限制是不當，質疑日方是出於政治目的，任意採取限制出口措施，呼籲通過雙邊磋商解決問題。