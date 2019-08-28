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今日 08:21 國際財經

會議紀錄:半數地區聯儲行支持貼現率不變

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聯儲局公布12個地區的聯儲銀行會議紀錄顯示，包括具影響力的紐約聯儲銀行在內的半數地區聯儲銀行的理事，在7月底利率政策會議之前一周，投票支持將向商業銀行提供緊急貸款的利率維持不變。這顯示出聯儲局內部在利率政策上存在分歧。

聯儲局於7月底的政策會議決定減息25個基點。

會議紀錄顯示，其他6家地區聯儲銀行的理事建議將貼現率下調。大多數人支持將貼現率下調25個基點。

地區聯儲銀行理事對貼現率的建議，並不是聯儲局利率政策投票，但他們的投票往往反映出其所屬聯儲銀行總裁的觀點。

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