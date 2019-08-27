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今日 06:15 國際財經

Autodesk料貿戰損收益 股價市後挫

美國軟件集團Autodesk公布，截至7月31日止第二季，每股經調整盈利為65美仙，以通用會計賬(GAAP)方式計算為18美仙，收入按年升30%至7.97億美元。

Autodesk開發適合工程師與建築師使用的軟件，集團預期，下半年將面對貿易爭拗帶來的負面影響，因此下調年度收入預測，由原先的35億至35.5億美元區間，降為34.3億至34.9億美元。

Autodesk沒有具體提及貿易爭拗的影響，只表示經濟下滑可能對收入產生不利。

消息公布後，Autodesk股價在市後時段下滑11%。

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