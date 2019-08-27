國際財經

投資者持續觀望中美貿易戰發展，美國總統特朗普口風轉趨溫和，市場氣氛暫時緩和下來；中國考慮放寬或取消購買汽車的限制以推動消費。各項消息好淡參半，美國股市周二早段曾造好，不過其後逐步回落；金價和日圓等避險資產有支持，美債10年期與2年期孳息曲線倒掛幅度擴闊。

道指周二走勢反覆，高開115點後，早段漲155點，盤中高見26054點；中段曾倒跌176點，即市低位觸及25721點；收市仍下滑120點或0.47%，報25777點。標指跌0.32%，收報2869點。納指回吐0.34%，收報7826點。較受貿易戰影響的科技股跌0.23%，蘋果下滑1.13%；銀行股回落0.98%，摩根大通倒退1.06%，高盛下挫0.79%；消費藍籌股強生在鴉片類藥物相關訴訟中被判的罰款大幅低於市場預期，令股價抽高1.4%，但醫療保健板塊仍跌0.55%，醫健保險股UnitedHealth插水3.53%，為表現最差的道指成分股。

歐洲股市方面，泛歐STOXX 600指數升0.63%，汽車股漲1%。歐股三大指數中，德股和法股分別升0.62%和0.67%，英股跌0.08%。亞股普遍上揚，日股有0.96%進賬。

避險升溫 日圓黃金受捧

中美貿易前景仍難預料，日圓和黃金等避險資產受追捧。日圓曾漲0.5%，每美元兌105.59日圓，尾段升幅縮窄至0.35%，報105.75日圓。紐約期金收市升1%，每盎斯報1551.8美元。

避險資產受青睞，令美債10年期與2年期的孳息差距進一步擴大，意味孳息曲線倒掛更加嚴重。10年期債息尾段跌6個基點，報1.475厘，2年期債息則偏軟報1.518厘，兩者相距4.3個基點。2年期與10年期孳息曲線倒掛，市場普遍認為是經濟衰退先兆。

美元偏軟，美滙指數尾段跌0.04%，報98.04；歐羅回吐0.11%，兌1.1087美元。英鎊漲0.52%，兌1.2283美元，因英國反對派揚言會合力阻止硬脫歐。另外，土耳其里拉周一曾發生今年內第二次「閃崩」，兌美元等急瀉超過一成，周二喘穩，尾段跌0.14%，每美元兌5.8326里拉。

投資者對石油需求前景憂慮稍微降溫，刺激油價上升。紐約期油漲2.4%，每桶收報54.93美元；布蘭特期油升1.4%，每桶收報59.51美元。

數據方面，S&P Case-Shiller公布，美國20大城市樓價指數在6月按年升2.1%，是2012年8月以來最小的按年升幅，分析員本來預期漲幅會維持在2.4%。會議局消費信心指數8月報135.1，勝預期。