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今日 03:03 國際財經

回應停止減息呼籲 儲局稱利率政策不涉政治考量

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有前聯儲局官員呼籲，局方的貨幣政策不應被美國總統特朗普騎劫。聯儲局對此作出回應，重申局方的貨幣政策是基於雙重指標，即保持物價穩定及促進充分就業，不會考慮任何政治因素。

前紐約聯儲銀行總裁杜德利(William Dudley)周二較早時表示，聯儲局不應被特朗普騎劫，利用作為對中國發動更多貿易戰，以及輔助他競選連任的工具。杜德利並呼籲局方停止進一步減息。

有經濟師不同意杜德利的觀點，指聯儲局不應基於政治因素而決定利率政策，包括影響總統候選人的選情。

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