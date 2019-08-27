國際財經

市場繼續觀望國際貿易關係的最新發展，並密切關注全球經濟數據，以判斷衰退風險，當中美國國庫券孳息曲線倒掛情況進一步惡化，倒掛幅度創下2008年金融海嘯以來最大，情況令投資者憂心。美股在金融股下滑拖累下，道指高位失去承接，蒸發早段錄得的155點升幅，中段倒插超過100點。

截至本港時間凌晨約零時36分，道指報25787點，跌111點或0.43%；標普500指數報2867點，回吐10點或0.38%；納指報7817點，倒退35點或0.46%。

金融股表現差，摩根大通與高盛股價分別回落1.67%和1.40%，在道指成分股之中的表現之差，僅次於醫療保險股聯合健康(UnitedHealth)的跌幅2.70%。對貿易戰敏感的波音和蘋果都跌1%。

美國國債孳息曲線倒掛問題，持續令投資者憂心，2年期與10年期孳息倒掛幅度達到金融危機以來最大，且3個月與10年期期貨孳息曲線倒掛幅度創2007年3月以來新高。目前，美國2年期債息報1.514厘，反映整體融資利率的10年期債息現報1.473厘，兩者相差4.1個基點，即10年期債息低於2年期，而且「倒掛」加深，意味衰退快將來臨的機會增加。

對全球經濟放緩的憂慮情緒，仍是影響市場的不利因素。根據周二公布的經濟數據顯示，德國第二季經濟因出口疲軟而收縮，分析指出，歐盟經濟火車頭的德國近來的經濟數據慘淡，大有陷入衰退的趨勢，這增加了全球經濟健康狀況的不確定性。

美國總統特朗普在法國出席七國集團(G7)會議後向記者表示，收到中國貿易談判代表電話，表示希望重返談判桌。他有信心中國十分有誠意想與美國達成貿易協議，因為最近幾個月中國遭受貿易戰重大打擊，相信中美貿易談判快將展開。

不過，分析認為，鑑於特朗普的講話常常出爾反爾，並且預計國際貿易關係長期看仍將出現反覆，投資者態度仍十分謹慎。除非貿易局勢有明顯進展的跡象，否則避險情緒將繼續主導市場，避險資產將繼續保持對投資者的吸引力。