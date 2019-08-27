國際財經

全球最大煙草集團菲利普莫里斯(Philip Morris)與同業Altria洽商以換股方式合併。如果成事，合併後的公司市值將超過2000億美元，並掌握電子煙市場主導地位。

不過，兩間公司表示，不確定洽談必然成事，及可獲得監管機構的批准。

消息曝光後，菲利普莫里斯股價一度跌逾10%，Altria則曾升逾6%，其後各自的跌幅與升幅均收窄。

分析員指出，市場早已預期兩間公司將合併，面對煙草收入持續減少，雙方均要大力投資電子煙，以確保未來收入來源多樣化。