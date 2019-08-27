國際財經 即巿股評

上周五(8月23日)中國財政部公布對美國合共約750億美元進口商品加徵報復性關稅，回應美國之前向中國貨品開徵關稅的舉動。美國亦再次還擊，在當日美股收市後宣佈對中國現有的5,500億美元貨品，以現有基礎關稅上再增加5%。中美貿易戰局勢急劇惡化，令避險資金需求急升，金價在一日內大漲近40美元，而美元/日圓則由最高106.71暴跌近150點至105.23，周一(8月26日)開市後滙價裂口低開，最低跌至104.43，創2016年11月以來的逾33個月新低。

不過，中美貿易戰之後似乎有緩和跡象。美國總統特朗普於周一(8月26日)在法國舉行的七大工業國(G7)峰會期間向傳媒表示，中國周日曾致電美國貿易代表，並要求重返談判桌，而特朗普亦表示美方將接受有關邀請。另外，中國副總理劉鶴出席活動時亦表示，願以冷靜態度與美方磋商合作解決問題，並反對貿易戰升級。美元/日圓當日於最低位104.43反彈近200點至最高106.39，幾乎收復上周五(8月23日)以來的所有跌幅。

技術分析方面，美元/日圓自4月24日觸及4個月新高112.36後由升轉跌，形成大型下降通道，以周一低位104.43計算，滙價已較4月高位下挫近800點。不過，美元/日圓在跌穿1月3日閃崩低位104.76後跌勢已開始乏力，並從下降通道底部位置觸底反彈。近期中美貿戰戰有緩和跡象，美元/日圓或能重新上探106.70/80區域，甚至是107.50水平（由4月24日高位112.36至8月26日低位104.43下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平）。

交易策略方面，早前於8月14日所定的美元/日圓沽盤已取消。短期內待美元/日圓升至107.40-107.60區域沽出，下望105.10，升穿108.05止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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