訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:27 國際財經

歐股中段個別走 貿易爭端未明

放大圖片

中美貿易爭端未解決，加上美伊局勢前景仍存在不確定性，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間6時27分，英國富時100指數報7070點，跌24點或0.35%；德國DAX指數報11693點，升35點或0.31%；法國CAC 40指數報5357點，升6點或0.13%；意大利富時MIB指數報20866點，升190點或0.92%。

道指期貨暫報25958點，升15點。

美國總統特朗普在法國出席七國集團(G7)會議後向記者表示，收到中國貿易談判代表電話，表示希望重返談判桌。他有信心中國十分有誠意想與美國達成貿易協議，因為最近幾個月中國遭受貿易戰重大打擊，相信中美貿易談判快將展開。

不過，中國外交部表示，未聽說中國與美國之間近日有任何關於貿易的電話通話，中方希望美方能夠保持冷靜，回歸理性，停止錯誤做法，‌‌為雙方在相互尊重、平等互利。美方進一步提高對中國輸美產品‌‌關稅的稅率，‌‌這種極限施壓的做法純粹是損人害己，絲毫不具建設性‌‌。

數據方面，法國8月消費者信心指數為102，持平於7月創下的一年半來高位。德國第二季度國內生產總值(GDP)確認按季下滑0.1%，符合預期。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報54.26美元，升0.62美元或1.16%；倫敦布蘭特期油報59.29美元，升0.59美元或1.01%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。