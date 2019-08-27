國際財經

中美貿易爭端未解決，加上美伊局勢前景仍存在不確定性，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間6時27分，英國富時100指數報7070點，跌24點或0.35%；德國DAX指數報11693點，升35點或0.31%；法國CAC 40指數報5357點，升6點或0.13%；意大利富時MIB指數報20866點，升190點或0.92%。

道指期貨暫報25958點，升15點。

美國總統特朗普在法國出席七國集團(G7)會議後向記者表示，收到中國貿易談判代表電話，表示希望重返談判桌。他有信心中國十分有誠意想與美國達成貿易協議，因為最近幾個月中國遭受貿易戰重大打擊，相信中美貿易談判快將展開。

不過，中國外交部表示，未聽說中國與美國之間近日有任何關於貿易的電話通話，中方希望美方能夠保持冷靜，回歸理性，停止錯誤做法，‌‌為雙方在相互尊重、平等互利。美方進一步提高對中國輸美產品‌‌關稅的稅率，‌‌這種極限施壓的做法純粹是損人害己，絲毫不具建設性‌‌。

數據方面，法國8月消費者信心指數為102，持平於7月創下的一年半來高位。德國第二季度國內生產總值(GDP)確認按季下滑0.1%，符合預期。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報54.26美元，升0.62美元或1.16%；倫敦布蘭特期油報59.29美元，升0.59美元或1.01%。