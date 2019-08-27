國際財經

意大利政局有正面發展，惟市場對環球貿易關係心存戒備、美伊局勢前景仍然有巨大不確定性，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時50分，英國富時100指數報7067點，跌27點或0.38%；德國DAX指數報11619點，跌38點或0.33%；法國CAC 40指數報5327點，跌23點或0.44%；意大利富時MIB指數報20740點，升63點或0.31%。

道指期貨暫報25835點，跌108點。

美國總統特朗普在法國出席七國集團(G7)會議後向記者表示，收到中國貿易談判代表電話，表示希望重返談判桌。他有信心中國十分有誠意想與美國達成貿易協議，因為最近幾個月中國遭受貿易戰重大打擊，相信中美貿易談判快將展開。這番言論紓緩投資者對中美貿易戰進一步升溫的憂慮。

法美就開徵數碼稅達成協議，G7峰會在法國舉行期間，法國總統馬克龍與特朗普會面。馬克龍會後形容，與美國就數碼稅達成「非常好的協議」，克服了雙方之間的困難，就向科技公司開徵數碼稅，與美國達成協議。

地緣局勢方面，路透引述消息人士稱，意大利反建制的五星運動與中間偏左的民主黨(PD)洽談組成聯合政府的進展順利，並已經同意組成聯合政府，由剛辭職的孔特(Giuseppe Conte)再度出任總理，尋求化解當前的政治僵局。

另外，特朗普表示，願意在未來數周與伊朗總統魯哈尼會面，又認為魯哈尼也想與他見面，尋求化解伊朗核武問題的僵局。不過，魯哈尼回應稱，除非美國解除對德黑蘭的所有制裁，否則伊朗無意與美國對話。

油價扭轉上日跌1%的頹勢，今日反彈，因中美貿易戰的憂慮緩和。紐約原油期貨現時每桶報53.87美元，升0.23美元或0.43%；倫敦布蘭特期油報58.89美元，升0.19美元或0.32%。