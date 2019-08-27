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今日 12:58 國際財經

菲央行:年底前還會減息四分一厘

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菲律賓央行行長迪奧克諾(Benjamin Diokno)表示，年底前還有一次25個基點的減息，預期全球貨幣政策將呈現長期寬鬆之勢。

迪奧克諾在一個經濟論壇上稱，進一步下調銀行存款準備金率是正在討論的問題。央行已經宣布，可以預計在下月26日的政策會議前存款準備金率會進一步下調。降準將向經濟釋放更多資金。

菲律賓本月8日把指標利率下調四分一厘至4.25厘，為今年第二次減息，符合市場預期。該國今年第二季經濟按年增長5.5%，增速遜於預期的5.9%，也較第一季增長5.6%放緩。

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