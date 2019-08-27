國際財經

美國正在考慮建立稀土加工設施。

國防部負責收購的副部長Ellen Lord向外電表示，因與中國的貿易爭端引發供應問題，國防部正在考慮建立稀土加工設施的「多種機制」。

Lord稱，國防部擔心稀土供應變化的任何脆弱性，特別是當對手控制供應的時候。而挑戰在於加工稀土並擁有相應的設施，因為中國經常在其他地方開採並將稀土帶回中國進行加工。

國防部認為，有可能與澳洲合作開發加工設施。

中美貿戰再次升溫，中國稀土行業協會早前表示，將支持中國在不斷升級的中美貿易爭端中採取反制措施。