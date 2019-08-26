國際財經

美國總統特朗普表示，中方有意重返貿易談判桌，消息緩和市場對中美貿易戰的憂慮，美股周一扭轉上周跌勢，道指初段曾漲312點，即市高見25941點。德國和法國股市後段也倒升。

美股收市，道指升幅收窄至269點或1.05%，報25898點，早段曾收窄升幅至只有87點，盤中低見25716點；標指彈1.10%，收報2878點；納指漲1.32%，收報7853點。歐洲股市個別發展，Stoxx 600指數跌0.02%；德國DAX指數在11610點好淡爭持，收市升0.4%；法國CAC指數漲0.45%。英國股市周一假期休市。

特朗普在法國G7峰會期間透露，中方周日晚曾致電美國貿易談判代表，稱欲恢復談判，儘管中國仍未有官方確認，市場情緒已明顯緩和。

對貿易戰敏感的半導體股造好，美光和超微(AMD)收市分別上揚1.09%及2.51%。道指成分股蘋果公司和高盛領漲，分別升1.90%和1.76%；道指30隻成分股全線造好，以NIKE升幅最大，高收2.25%。

美滙呈強，尾段升0.42%，報98.05；避險需求消退，日圓滙價倒跌0.67%，每美元兌106.08日圓。歐羅回軟0.4%，兌1.11美元；英鎊亦跌0.55%，兌1.2217美元。

黃金六年首衝破1550美元

紐約期金一度抽高1.78%，高見1565美元，6年來首度衝破每盎斯1550美元水位，到美市收市倒跌0.03%，每盎斯報1537.2美元。

美國2年期與10年期的國庫債孳息從亞洲時段的低位回升，但債券息率又重現曲線倒掛，2年期國庫債孳息在美市尾段報1.539厘，10年期債息則報1.538厘。中美可能恢復貿易談判的憧憬，一度帶動油價由跌轉升，但到收市又回落。紐約期油早段漲2%，收市倒跌1%，報53.64美元；倫敦布蘭特期油亦升1.4%，重上60美元關，收市下滑1.1%，報58.70美元。

美國7月耐用品訂單初值按月增2.1%，優於分析師預測的1.2%漲幅；6月耐用品訂單增幅則由1.9%向下修訂至1.8%。而7月份剔除客機的非國防資本財訂單意外報升0.4%，較預期無變動好，但同期的付運錄近3個月最大的0.7%按月跌幅，意味企業投資仍然疲弱。

同日出爐的芝加哥聯儲銀行全國活動指數報負0.36，遜於6月經修訂後的0.03和預測的0點。達拉斯儲銀的8月製造業指數報2.7，較預期的負4為佳。