國際財經

騰訊(00700)主要股東南非傳媒集團Naspers表示，擬下個月分拆在荷蘭上市的子公司Prosus(前稱NewCo)，估值將接近1000億美元(7800億港元)。

Naspers分拆Prosus的計劃上個月獲得股東支持。根據該公司周一公告，Prosus除持有31%騰訊股權外，還持有德國及巴西等多項互聯網資產，截至6月底資產總值為340億美元，估值則接近1000億美元；截至6月底止3個月，Prosus淨利潤為14億美元，去年同期為11億美元。