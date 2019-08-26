國際財經

德國反壟斷監管機構聯邦卡特爾辦公室(Federal Cartel Office, FCO)表示，將就地方法院較早時暫停其向Facebook (fb)作出限制收集用戶數據行為的決定，向高等法院提出上訴。

事件源於今年二月，FCO作出限制fb在德國收集用戶數據的指令。fb已就有關決定提出上訴。杜塞爾多夫(Duesseldorf)地方法院周一較早時發出暫緩執行令，FCO其後決定，將就上述裁決上訴至高等法院。

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