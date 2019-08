即巿股評 港股直擊 國際財經

上周五(23日)美股主要指數全線急跌超過2%,事緣中國宣布對750億美元的美國貨加徵10%、5%不等關稅,分批於9月1日及12月15日起實施;美國總統特朗普迅即在Twitter反擊,把早前公布的餘下3000億美元中國貨加徵關稅率由10%改為15%,而已加徵25%關稅的2500億美元中國貨,則從10月1日起將25%稅率調高至30%。特朗普更要求美國企業撤出中國,馬上尋找其他生產基地取代中國。

中美貿易戰突然全面升級,令原本備受市場注目的美國聯儲局主席鮑威爾在傑克森霍爾(Jackson Hole)環球央行年會演說,頓時「失焦」。鮑公發言亦沒有表示將加快減息步伐,道指、標普500指數、納指均以接近當日低位收市。

鮑威爾拒絕「放鴿」,因貿易戰惡化已怒氣沖沖的特朗普「順手」在Twitter再狠批聯儲局一如既往「全無作為」(As usual, the Fed did NOTHING!),又質疑到底鮑威爾還是習主席(習近平)才是更大敵人(My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi?)。

然而,「火遮眼」的特朗普可能沒有留意,上周三聯儲局公布7月30日至31日議息會議紀錄顯示,局方為通脹長期未達到2%目標曾詳細討論,甚至有委員提出「化妝策略」(makeup strategies),包括運用針對性的貨幣政策,將通脹「谷」高並短期維持在平均2%;也有官員建議仿照其他央行,把通脹目標設定於一個區間,減輕市場以通脹與聯邦基金利率下限(ELB)差距來推測貨幣政策的走向。

儘管聯儲局最後都沒有用上任何「化妝策略」,一如預期減息0.25厘。惟更重要的是,由8月1日起,把到期收回的聯邦機構債(Agency debt)和機構按揭抵押證券(Agency mortgage-backed securities)的本金,用作購買國債(Treasury securities),每月上限200億美元。換言之,鮑公已默默進行量寬。

議息紀錄又提及,官員普遍認同,國際貿易關係緊張和外圍經濟轉差會對美國造成嚴重負面影響,前者更是經濟的「不斷吹的頂頭風」(a persistent headwind)。美股上周五表現印證了聯儲局或鮑威爾的分析,兼且7月因應最新形勢而決定減息並恢復「有限度量寬」,反映局方也非「全無作為」。

受到中美貿易戰忽然升溫,加上本港示威活動演變成警民衝突愈趨激烈的打擊,港股恍若「黃台之瓜」,昨天恒指裂口低開857點,早段曾挫近930點,收報25680點,跌499點。

恒指尾市能收復近半失地,主要是特朗普指中國致電美方貿易代表說希望重返談判桌。不過,中美貿易爭拗前景未明,附【右圖】所見,估計恒指短期較難突破近月累積的26000點至26300點成交量密集區。

