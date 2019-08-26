國際財經

市場關注本周美國GDP數據及耐用品數據，以進一步尋找美國經濟衰退的訊號，尤其在近期10年期和2年期美債息再次出現倒掛的狀況，美股早段上揚。

截至本港時間晚上約9時43分，道指報25844點，升215點或0.84%；標普500指數報2870點，升23點或0.83%；納指報7826點，升74點或0.97%。

美國聯儲局主席鮑威爾上周五表示，聯儲局將酌情採取行動，以保持經濟的健康發展，但並未說明可能以多快的速度減息。不過，市場顯然認為，聯儲局將不得不採取積極行動，認為聯儲局在9月減息至少25點子的可能性為100%，到2020年將累計減息逾110點子。

中美貿易戰針鋒相對局面惡化，美國總統特朗普上周五對中國新一輪關稅行動給予回擊，將約5500億美元中國輸美商品關稅稅率再上調5%，其後北京宣布對750億美元美國商品徵收報復性關稅。

不過，特朗普今日稍早表示，中國政府周日致電美國貿易談判代表，希望重返談判桌。而他對此亦表示歡迎，認為這對全球而言是一個非常積極的進展。

經濟數據方面，美國7月耐用品訂單按月增長2.1%，為去年8月後最大升幅，預期為上升1.1%，前值增長1.9%，主要是受到運輸設備訂單急升7%帶動。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報55.01美元，升0.84美元或1.55%；倫敦布蘭特期油報59.96美元，升0.62美元或1.04%。