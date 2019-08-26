國際財經

倫敦金於上周五(8月23日)受中美貿易爭端急劇惡化拖累美股暴跌所影響，一日內大漲近40美元，今日(8月26日)金價更一度升至最高1555.07美元，再次刷新2013年4月以來的逾6年新高。

中美貿易緊張局勢持續惡化，中國財政部在上周五(8月23日)公布對美國5078個稅目，合共約750億美元進口商品加徵關稅，回應美國向餘下3000億美元中國貨品開徵關稅的舉動。美國總統特朗普亦不甘示弱，在推特連番發文，宣布自10月1日起對現時徵收25%關稅的貨品，提升關稅至30%，而另外價值3000億美元之中國貨品，關稅亦會由10%提升至15%。更重要的是，特朗普指不需要中國作為貿易夥伴，並下令美國企業開始考慮撤出中國。

此外，儘管上周五另一個焦點人物美國聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會的講話不及市場預期鴿派，市場仍深信隨着中美貿易前景轉差，聯儲局亦不得不大幅減息。在央行年會開始之前，多個聯儲局官員對未來政策發表講話，其中除了聖路易斯聯儲總裁表示聯儲局需要繼續減息來提振通脹水平外，其他官員均表示息率應維持不變或應觀望一段時間再作決定。不過，其後鮑威爾的講話雖然提及美國經濟處於有利位置，但他亦坦言進一步的證據表示全球經濟面臨放緩風險，聯儲局將採取合適的行動以維持經濟擴張，按此推斷9月減息似乎已是塵埃落定。

技術分析方面，倫敦金今日再次刷新6年新高至1555.07美元，並升破了從8月初開始形成的整固三角形。雖然全球政經局勢仍然支持金價保持上行趨勢，但日線圖顯示金價已接近超買水平，而周線圖和月線圖亦顯示金價嚴重超買，因此仍需留意倫敦金很可能在短期內出現技術性調整，並有機會下探1496美元支持水平(由8月1日低位1400.44美元至8月26日高位1555.07美元上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)。

交易策略方面，早前於8月19日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待倫敦金下跌至1499至1501美元區域買入，上望1525美元，跌穿1495美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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