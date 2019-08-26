國際財經

市場擔心全球經濟受貿戰紛圍影響或將陷入衰退，惟美國總統特朗普指昨接獲中國政府來電冀重返談判桌，令貿戰憂慮降溫，歐洲股市中段倒升。

截至本港時間傍晚6時30分，德國DAX指數報11669點，升57點或0.5%；法國CAC 40指數報5363點，升36點或0.69%；意大利富時MIB指數報20640點，升167點或0.82%。英國今日假期，金融市場休市。

道指期貨暫報25856點，升186點。

中美貿易戰針鋒相對局面惡化，特朗普上周五對中國新一輪關稅行動給予回擊，將約5500億美元中國輸美商品關稅稅率再上調5%，其後北京宣布對750億美元美國商品徵收報復性關稅。

中國國務院副總理劉鶴周一表示，中國願意以冷靜的態度通過磋商合作解決問題，堅決反對中美貿易戰升級，將堅持在開放條件下推動智能產業發展，堅決反對技術封鎖和保護主義，努力保護產業鏈的完整性。特朗普稍早表示，中國政府周日致電美國貿易談判代表，希望重返談判桌。特朗普對此表示歡迎，認為這對全球而言是一個非常積極的進展。

為提振經濟，過去一個月，包括美國聯儲局在內全球已有多達10個國家的央行相繼調低利率政策。歐洲央行決策者在7月會議上表示，可能需要採取多項措施來提振歐羅區經濟，這些措施包括減息、購買資產、調整利率指引，以及通過部分緩解歐央行負利率的影響從而支持銀行。

不過，德國媒體周六引述德國央行行長暨歐洲央行(ECB)管委魏德曼稱，德國經濟雖然有所疲軟，但現在政府或ECB採取大規模刺激政策還為時過早。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報54.6美元，升0.43美元或0.79%；倫敦布蘭特期油報59.57美元，升0.23美元或0.39%。