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中國外交部表示，如果美方一意孤行，實施新的加徵關稅措施，中方將採取相應措施捍衞自身利益。

外交部發言人耿爽在北京的例行記者會上表示，中國堅決反對美國新的加徵關稅舉措，國際社會反對貿易戰升級，極限施壓不會帶來貿易協議，美方新的加徵關稅措施嚴重違背兩國元首大阪會晤共識。

他強調，中美脫鈎將引發市場混亂，無法解決目前的問題。如果離開中國市場，美國只會傷害自己，而其他國家將填補美方的空缺，又呼籲美國應該停止就芬太尼危機指責中國。

耿爽重申，應該在平等和相互尊重的基礎上通過對話和協商解決貿易爭端，希望美國能夠重回理性的軌道。

對於美方提到的周末通話，耿爽稱，不掌握相關訊息。他其後補充說，「可以明確地告訴你，我沒有聽說過」。

美國總統特朗普稍早表示，中國政府周日致電美國貿易談判代表，希望重啟貿易談判。美國將接受中國的邀請，並重返談判桌。他稱，中國不希望失去供應鏈，美方將開始非常認真地與中國對話。兩國將很快開始談判，並相信能達成協議。這對世界來說是個非常積極的進展。

中美兩國貿易爭拗急劇惡化。中國上周五宣布，由下月及12月中起，分兩批向約750億美元的美國商品，加徵半成或一成關稅。美國總統特朗普即時還以顏色，宣布對中國全數5500億美元商品額外再加徵5%的關稅。