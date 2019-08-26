國際財經

中美貿易爭端急劇惡化，雙方互相推出報復性關稅，但美國總統特朗普其後稱仍相信兩國可達成協議，抵消大市部分跌勢，歐洲股市早段走軟。

截至本港時間下午3時52分，德國DAX指數報7094點，跌33點或0.47%；法國CAC 40指數報5321點，跌5點或0.1%；意大利富時MIB指數報20450點，跌23點或0.12%。

英國今日假期，金融市場休市。

道指期貨暫報25815點，升145點。

中美兩國貿易爭拗急劇惡化。中國上周五宣布，由下月及12月中起，分兩批向約750億美元的美國商品，加徵半成或一成關稅。美國總統特朗普即時還以顏色，宣布對中國全數5500億美元商品額外再加徵5%的關稅，包括由10月1日起，對現時已加徵25%關稅率的2500億美元中國貨品，改為30%；而9月1日及12月15日起加徵關稅的3000億美元中國貨品，其稅率亦由原先公布的10%，調升至15%。

特朗普同時一反常態首度以「敵人」形容一直被他稱為好友的中國國家主席習近平，稱如果認為有需要的話，可能會宣告中美兩國貿易戰為國家緊急狀態。

不過，特朗普表示，中國政府周日致電美國貿易談判代表，希望重啟貿易談判。美國將接受中國的邀請，並重返談判桌。中國不希望失去供應鏈，美方將開始非常認真地與中國對話。兩國將很快開始談判，並相信能達成協議。這對世界來說是個非常積極的進展。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)相信，中國不會就特朗普最新公布調高中國貨關稅率的做法，採取報復措施。美國財長努欽則指出，特朗普及習近平在貿易問題上已經變成「敵人」。

外國媒體早前分析，特朗普使用「敵人」的字眼並連繫到習近平，或預示兩位元首的關係轉壞，相信中美貿易談判的成功機會將變得更加渺茫。

中國宣布將首次對美國原油徵收進口關稅，市場擔憂全球石油需求放緩，拖累油價下滑。紐約原油期貨延續上日挫逾2%的頹勢，現時每桶報54.01美元，跌0.16美元或0.3%；倫敦布蘭特期油亦在上日跌1%後，最新續跌美0.09元或0.15%，報59.25美元。