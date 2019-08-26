國際財經

環球股市下挫，因中美貿易爭端惡化，兩國達成貿易協議遙遙無期，全球經濟恐進一步遭重創，亞太區股市走跌。

美日兩國原則上達成貿易協議，惟中美貿易談判氣氛急速轉差，市場避險情緒高漲，令日圓造好，影響出口股，拖累日本股市挫逾2%。日經平均指數收報20261點，挫449點或2.17%，終止連續兩日上升。

美國總統特朗普與日本首相安倍晉三在七大工業國集團(G7)峰會期間會面，原則上同意美日兩國雙邊貿易協定條款，預期下月在紐約簽約作實。美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)表示，協議將開放超過70億美元的市場，涵蓋貨品包括農業、工業與數碼貿易等。特朗普指出，日本將購買更多的美國玉米。安倍則表示，有關採購將由私營企業負責。

南韓股市亦跌逾1%，韓國首爾綜合指數收報1916點，挫31點或1.64%。

南韓企劃財政部次官金容範(Kim Yong-beom)表示，政府的基本立場是，如果滙市出現羊群行為，將會先發制人採取行動，同時當局正密切關注人民幣走勢，因韓圜和人民幣走勢的聯動性升高。

澳洲股市同樣挫逾1%，澳洲普通股指數收報6531點，挫83點或1.26%。

中國上周五宣布對750億美元美國貨加徵報復性關稅，美國總統特朗普其後調高中國貨關稅作出反擊，宣布對中國全數5500億美元商品額外再加徵5%的關稅。