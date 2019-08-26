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今日 12:25 國際財經

梅斯達:貿易戰升級構經濟下行風險

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克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯達(Loretta Mester)表示，貿易不確定性升溫為經濟帶來巨大下行風險，在聯儲局下次政策會議之前，她將密切注意企業及消費者的反應情況。

梅斯達向路透表示，貿易及其他政策措施是否會衝擊美國經濟，仍有待觀察。但貿易戰加劇，經濟增長疲弱出現的可能性會愈大。

她對減息討論保持開放態度，現階段專注於經濟和金融市場研究，包括密切關注企業聯絡人的說法和做法。

美中貿易戰急劇升級，雙方互相加徵關稅，美國總統特朗普更呼籲美國企業退出中國。

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