國際財經

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯達(Loretta Mester)表示，貿易不確定性升溫為經濟帶來巨大下行風險，在聯儲局下次政策會議之前，她將密切注意企業及消費者的反應情況。

梅斯達向路透表示，貿易及其他政策措施是否會衝擊美國經濟，仍有待觀察。但貿易戰加劇，經濟增長疲弱出現的可能性會愈大。

她對減息討論保持開放態度，現階段專注於經濟和金融市場研究，包括密切關注企業聯絡人的說法和做法。

美中貿易戰急劇升級，雙方互相加徵關稅，美國總統特朗普更呼籲美國企業退出中國。