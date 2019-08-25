國際財經

美國股市本周焦點，理所當然是中美兩國貿易爭拗升溫後、金融市場面對的負面打擊，其次是連串的經濟數據，揭示面對貿易爭拗後、經濟所受到衝擊。同時，七大工業國(G7)峰會上，各國領袖對於貿易爭拗、氣候暖化、滙率、政府開支、脫歐等議題的討論結果，也是市場關注的事件。

首個焦點是中美兩國貿易爭拗。上周五，中國宣布對億美元美國貨加徵報復性關稅，美國總統特朗普隨時公布，將調高中國貨關稅作出反擊。他又把國家主席習近平與聯儲局主席鮑威爾稱為「敵人」，有關情況似未反映在股市之上。

第二個焦點，是G7在8月24至26日於法國舉行峰會。特朗普預期將成為峰會焦點，因為他會與多國領導人會面，討論包括貿易爭拗、數碼稅、俄羅斯重入G7等議題。

第三個焦點，是美國經濟數據，最受注目的是周二公布的美國第二季國內生產總值終值。市場預期年率化升幅為2.1%，遠低於首季的3.1%。另外，周一公布的耐用品訂單也會反映美國製造業活動與資本開本情況，周四的美國對外貿數據則反映與中國貿易逆差表現。其次，美國消費者信心指數、二手待售房屋指數與個人消費開支指數等，也是具參考價值的指標。

第四個焦點，是歐羅區經濟數據，歐央行可能端視有關數據，作為是否進一步推出量化寬鬆措施的衡量因素。德國周一公布反映經濟信心的Ifo指數，是最令人關注的歐盟地區數據，因為德國是歐洲經濟的火車頭。其次是歐羅區通脹數據，也是歐央行考量要素。

第五個焦點，是美國零售巨擘的季度財務報告。本周公布業績的美國巨擘以零售類為主，包括百思買(Best Buy)與Dollar Tree。上周，Target公布了令人亮麗的業績，但家得寶(Home Depot)則讓人失望，反映中美貿易爭拗對不同零售類股份有不同影響。