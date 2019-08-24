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鮑威爾:許多風險與中美貿戰有關

美國聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會未為下次會議是否減息提供線索，但稱密切關注經濟和地緣政治風險，其中許多風險與中美貿易戰有關，局方將採取適當行動維持經濟擴張。白宮貿易顧問納瓦羅說，中國的報復性關稅「絕對不會」減緩美國經濟增長。

中國向750億美元美國貨加徵關稅



中國將對約750億美元美國商品，包括大豆、肉類等農產品加徵10%、5%不等關稅，分兩批自9月1日、12月15日起實施。自12月15日起，對原產於美國的汽車及零組件恢復加徵25%、5%關稅。特朗普稱，美國企業應立即尋找其他替代中國的供應鏈，並回美國生產。

特朗普還擊 稱將調高中國貨關稅率



中國宣布向美國貨加徵報復性關稅後，美國總統特朗普強硬回應，稱將由10月1日起，對現已加徵25%關稅的2000億美元中國貨，改為徵收30%稅率；9月1日起加徵關稅的3000億美元中國貨，稅率由原先公布的10%，改為15%。

美國聖路易聯儲總裁:有必要繼續減息



美國聖路易聯儲總裁布拉德認為，聯儲局應該繼續減息，因為債息倒掛現象不是一件好事。克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特稱，將以開放的態度參加聯儲理事會下一次政策會議，且續關注經濟面臨的下行風險。

道指曾瀉745點 收市仍挫623點



中美關稅戰加碼，美股道指尾段曾瀉745點，收市仍插623點或2.37%，早段則反覆曾倒升68點。標指收市挫2.59%，納指下滑3%。貿易戰敏感股Caterpillar跌逾3%，英特爾倒退3.89%，蘋果更急挫4.62%；金融股受壓，美國運通及高盛都插水逾3%，摩通跌逾2%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國白宮據報探討應對明年大選年經濟可能放緩的方法，提出削弱聯儲局主席鮑威爾權力的構思。

￭ 美國商務部7月新屋銷售按月降12.8%，預期升0.2%，6月增7%。

￭ 避險貨幣日圓尾段升0.92%，每美元報105.46日圓；歐羅兌美元升0.5%；美滙指數跌0.47%，報97.71。

￭ 紐約期金大漲1.9%，每盎斯收報1537.6美元。

￭ 紐約期油收跌2.1%，每桶報54.17美元；布蘭特期油下滑1%。

￭ 歐股全面回落，英法德股跌幅介乎0.47%至1.15%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25480點，較昨日恒指收市低水699點。

￭ ADR港股比例指數報25561點，較港低618點。

￭ 港鐵獲法庭頒臨時禁制令，禁止任何人故意阻礙或干擾整個鐵路網絡正常運作。

￭ 招行(03968)中期盈利按年增13.08%，不派中期息。

￭ 財險(02328)中期盈利按年增39.13%，不派中期息。

￭ 盛京銀行(02066)中期盈利按年增11.1%，不派中期息。

￭ 九台農商銀行(06122)中期盈利按年增22.83%，不派中期息。

￭ 中金(03908)中期盈利按年增15.3%，不派中期息。

￭ 中信建投証券(06066)中期盈利按年增37.61%，不派中期息。

￭ 神華(01088)中期盈利按年減少1.14%，不派中期息。

￭ 華電國際(01071)中期盈利按年增57.29%，不派中期息。

￭ 滬杭甬(00576)中期盈利按年升7.77%，不派中期息。

￭ 宏橋(01378)中期盈利按年增37.29%，不派中期息。