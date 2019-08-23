國際財經

中美貿易關係再度惡化，北京宣布向總值750億美元的美國貨品加徵報復性關稅，美國總統特朗普隨即表示已下令美國企業馬上開始尋求中國以外的其他選擇。消息拖累美股插水式下挫，道指曾瀉745點，即市低見25507點。

美市收市，道指仍大插623點或2.37%，收報25628點；早段曾反覆回升最多68點，盤中高見26320點。標指收市下挫2.59%，收報2847點。納指下滑3%，收報7751點。貿易敏感股如Caterpillar跌逾3%，但波音續反彈0.45%，為唯一錄得升幅的道指成分股；表現最差的道指成分股是蘋果，收下急挫4.62%，英特爾都倒退3.89%。金融股受壓，美國運通插水3.69%，高盛回落3.07%，摩根大通下跌2.48%。

本周累計，美股錄得連續第四周，道指滑落1%，標指下跌1.4%，納指跌幅為1.8%。

歐洲股市周五全面回落，英法德股跌幅介乎0.47%至1.15%。日圓和黃金成為資金避難所，尾段日圓兌美元升0.92%，報105.46日圓；紐約期金則大漲1.9%，每盎斯收報1537.6美元。投資者擔心全球經濟放緩損害石油需求，促使油價顯著受壓，紐約期油收市跌2.1%，每桶報54.17美元；布蘭特期油下滑1%，收報59.34美元。

為期兩天的全球央行年會在美國傑克森霍爾(Jackson Hole)展開，聯儲局主席鮑威爾重申會採取適當行動維持經濟增長，並承認貿易等問題導致經濟增長放緩。他發表演說後，美元回落，美滙指數跌0.47%，報97.71；美元兌歐羅跌0.5%，報1.1137美元。

鮑威爾：儲局快完成兩大任務

鮑威爾表示，聯儲局接近完成其兩大任務——全民就業和穩定物價。但他提到，聯儲局正面對前所未見的挑戰，稱貨幣政策可以在支持私人消費、企業投資和公眾信心方面發揮強大作用，但並非貿易問題可依循的規則手冊(rulebook)。聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)周五接受CNBC訪問時表示，由於債券市場出現經濟衰退訊號，聯儲局應採取防風措施，繼續放寬貨幣政策，如果最後經濟沒有問題，隨時可以收回，同時暗示他支持減息半厘。

《華盛頓郵報》報道，白宮愈來愈擔心在明年總統大選前經濟放緩，因此正考慮多個方案，包括為聯儲局主席引入輪任制，以制衡鮑威爾的權力。