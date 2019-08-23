國際財經

中國採取貿易報復措施，宣布向總值750億美元的美國商品加徵關稅，美國總統特朗普在Twitter連發多篇帖文反擊。中美貿易戰升溫，拖累美股尾段擴大跌幅，道指瀉逾600點，三大指數的跌幅齊超過2%。科技股成為重災區，蘋果股價下滑逾4%，金融股也受壓。

截至本港時間凌晨約3時36分，道指報25643點，跌608點或2.32%；標普500指數報2849點，跌73點或2.52%；納指報7760點，跌231點或2.89%。蘋果股價跌4.43%，暫時為表現最差的道指成分股，英特爾都下滑3.81%。美國運通回落3.55%，高盛和摩根大通都倒退約2.8%。

鮑威爾:經濟面臨「顯著風險」

鮑威爾在傑克森霍爾(Jackson Hole)全球央行年會表示，美國經濟處於有利位置，面臨「顯著風險」，將採取適當行動維持經濟擴張。不過，他未有為未來減息步伐提供更多指引。

鮑威爾續稱，有跡象顯示美國通脹正向2%的目標邁進，而上月聯儲局公開市場委員會(FOMC)減息0.25厘，是十分重要的舉措。

鮑威爾指出，有證據顯示全球經濟正在放緩，亦會關注英國脫歐、香港反修例活動，以及德國和中國經濟增長減弱，將小心留意相關事件發展會否對美國造成影響。

中美貿易戰方面，中國將分兩批對約750億美元美國商品加徵10%及5%不等的關稅，並將從下月起對自美國進口的大豆和原油加徵5%關稅；自12月15日起，對原產於美國的汽車及零組件恢復加徵25%、5%的關稅。

避險資產受捧，10年期美國國庫券孳息回落9.15個基點，現時報1.525厘。ICE美滙指數滑落0.55%，報97.63；日圓兌美元急漲1.01%，每美元倒守至105.37日圓。