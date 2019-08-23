國際財經

中國對美國貨品開徵報復性關稅，加上聯儲局主席鮑威爾將發表講話，美股早段下跌，道指跌逾百點。

截至本港時間晚上約9時39分，道指報26150點，跌101點或0.39%；標普500指數報2909點，跌13點或0.46%；納指報7946點，跌45點或0.56%。

中國將分兩批對約750億美元美國商品加徵10%及5%不等關稅，並將從下月起對自美進口大豆和原油加徵5%的關稅；自12月15日起，對原產於美國的汽車及零組件恢復加徵25%、5%的關稅。

中方表示，採取加徵關稅措施，是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉，並重申對於中美兩國，合作是唯一正確的選擇，共贏才能通向更好的未來。

美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，中國的報復性關稅「絕對不會」減緩美國經濟增長，而兩國貿易談判將一如既往地繼續下去，將在不公開的情況下進行磋商。

全球央行年會正在美國傑克森霍爾(Jackson Hole)舉行，其中美國聯儲局主席鮑威爾將發表講話，或將釋放重磅訊號，而七國集團(G7)峰會亦會在周末舉行。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報53.95美元，跌1.4美元或2.53%；倫敦布蘭特期油報58.92美元，跌1美元或1.67%。