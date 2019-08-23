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今日 18:33 國際財經

歐股中段靠穩 等候鮑威爾講話

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全球央行年會正在美國傑克森霍爾(Jackson Hole)舉行，其中美國聯儲局主席鮑威爾將發表講話，或將釋放重磅訊號，而七國集團(G7)峰會亦會在周末舉行，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時24分，英國富時100指數報7183點，升55點或0.78%；德國DAX指數報11793點，升46點或0.39%；法國CAC 40指數報5416點，升28點或0.53%；意大利富時MIB指數報20859點，升42點或0.2%。

道指期貨暫報26312點，升87點。

是次全球央行年會主題是「貨幣政策面臨的挑戰」，各國央行領導人即將發表的言論或有指標作用，可能提及對經濟前景不明朗的憂慮。鮑威爾將就貨幣政策面臨的挑戰發表備受市場關注的講話，相信將為美國的減息步伐提供重要參考，屆時聯儲局的取向將會更為清晰。

中美貿易方面美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中美兩國副主管級別貿易代表周三進行有建設性的電話會議，而華府計劃9月將進行一輪面對面的會談，但拒絕透露美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)與中國國務院副總理劉鶴具體會面日期及細節。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報55.26美元，跌0.09美元或0.16%；倫敦布蘭特期油報59.78美元，跌0.14美元或0.23%。

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