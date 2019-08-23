國際財經 即巿股評

上周五(8月16日)公布的歐羅區6月貿易帳以及周一(8月19日)公布的7月消費者物價指數(CPI)均低於預期，歐羅/美元直至當日已連跌5日，下跌幅度達160點。加上意大利總理孔特(Giuseppe Conte)在周二(8月20日)宣布政府解散，並宣布其辭職的消息，歐元/美元最低跌至1.1063，創兩周新低。

然而，歐羅/美元走勢峰迴路轉，周二(8月20日)晚上德國總理默克爾(Angela Merkel)表示將考慮可行的英國脫歐方案，同時推動英鎊及歐羅走強。另外，周四(8月22日)公布的法國、德國以及歐羅區製造業採購經理指數(PMI)均意外超出預期，滙價在之後一度出現短暫反彈至最高1.1111。

但是，市埸在之後對英國脫歐和意大利政局的擔憂再度加劇，加上歐洲央行在當晚的會議紀要再次下調對歐洲的經濟增長預期，並指經濟放緩可能比之前預計的更為持久，歐羅/美元繼續下跌至最低1.1058，並刷新本月新低。

值得留意的是，周五(8月23日)聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在全球央行年會將會發表講話，屆時各央行的取向將會更為清晰。若鮑威爾沒有表現出更為堅定的鴿派立場的話，歐羅/美元下行壓力將會繼續加大。

技術分析方面，歐羅/美元自上周跌穿1.1100關口後，一直於1.1060-1.1100之間作窄幅波動，並未能突破1.1100支持(5月低位)。歐羅/美元受政經局勢影響，未能擺脫弱勢，並已持續在下降通道下行近兩個月。若歐羅/美元再次下破1.1060支持的話，後市或有機會下探1.1000，甚至是1.0940水平（由8月1日低位1.1024至8月6日高位1.1247上升浪的138.2%斐波那契投射水平）

交易策略方面，早前於8月16日所定的歐羅/美元沽盤已取消。短期內待歐羅/美元升至1.1180-1.1200區域沽出，下望1.1060，升穿1.1240止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供