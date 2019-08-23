國際財經 即巿股評

花旗國總統特朗普貪口爽，以振興美國經濟為由，本周初晚突然爆句「研究減稅可能性」，點知唔夠一日就自打咀巴，反口講無意削減資本增值稅，因只會惠及富裕家庭，貫徹「真的假不了，假到不得了」作風！

唔計業績股，港美股市整體偏悶，因大家等緊全球央行年會Jackson Hole講乜，焦點是聯儲局主席鮑威爾周五在當地時間早上十點的演講，因為是白鴿局自上個月啟動十年來首次減息，佢老哥首次發表講話，若果言論大放白鴿，全球股市就繼續開P，一旦扮鷹兼阿支阿左，全球股市即急跌，呢張單特朗普睇怕一定要揾鮑威爾去賣。

今年大灰熊上身的大摩，警告全球經濟衰退風險高，因為製造業疲弱開始蔓延，料三個季度內全球經濟增速低過2.5%，更批死香港，估樓價會跌一成外，順手將MSCI香港評級降至「減持」。

MSCI香港地產股為主

阿茂與阿秀都知恒生指數喺乜東東，即50隻主要股份按比例多少炒埋一碟，講到MSCI香港裡面有咩成份股，十個散戶九個半都矇查查。

查實又好難怪，MSCI真係一個神秘組織，以前捐窿捐罅先知果呢份名單，但現今是被動基金發圍年代，美國設計唔少ETF吸引大戶散戶落叠，當然包括MSCI香港指數，故此大家可隔山打牛，揾到呢份傳說中的名單。

美國有隻ETF叫EWH，喺追蹤MSCI香港指數，從網頁曲線方法得悉，唔計持有期指及現金等，MSCI香港揸住46隻股票，頭20隻最大持股佔整個倉持股比例達80.77%，當中友邦(01299)最高，比例高達23.3%，第二及第三位是港交所(00388)及領展(00823)，持股比例分別為7.52%和4.95%。

持股比例由第四至十位分別有長和(00001)、新地(00016)、煤氣(00003)、長實(01113)、恒生銀行(00011)及銀河娛樂(00027)，持股比例分別為4.79%、4.62%、4.1%、3.56%、3.37%、3.26%及2.68%。

至於第十一至廿位股份包括有中銀香港(02388)、怡和、金沙(01928)、創科(00669)、電能(00006)、港鐵(00066)、萬洲(00288)、新世界(00017)、九倉置業(01997)及恒地(00012)，持股分別為2.53%、2.3%、2.2%、1.9%、1.88%、1.87%、1.58%、1.55%、1.41%及1.4%。

若果細緻睇下廿大持股，所謂MSCI香港指數，其實咪又喺地產股指數，雖然成份股有恒生及中銀呢類銀行股，但銀行是跟地產商揾食，另外港鐵都已經大半是依靠賣樓及租金維生，所以按現時社會運動情況發展，樓價及租金下跌影響下，唔駛大摩講，大家都知要減持地產股啦！

ETF焗掟友邦創科香港電訊

大摩嗌減持MSCI香港，驚青投資者唔多唔少會減持，上述46隻股票睇怕都要捱沽，但正所謂淡定有錢剩，MSCI香港唔係每隻都喺地產股，例如持股最大的友邦，睇美國經濟揾食的創科，還有佔比排第23的香港電訊(06823)，以及早前估值炒到堅離地的維他奶(00345)，可趁基金純技術掟貨藥石亂投下，拯救呢批舒特拉的名單。

(註:MSCI香港參考以下連結https://www.ishares.com/us/products/239657/ishares-msci-hong-kong-etf)

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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