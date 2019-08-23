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今日 15:50 國際財經

聚焦鮑威爾講話 歐股早段上升

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金融界觸目的全球央行年會在美國傑克森霍爾(Jackson Hole)舉行，市場希望藉此會議深入了解各央行未來的貨幣政策路徑，其中投資者屏息以待美國聯儲局主席鮑威爾的發言，或將釋放重磅訊號，並關注周末舉行的七國集團(G7)峰會，歐洲股市早段上升。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7175點，升47點或0.66%；德國DAX指數報11818點，升71點或0.61%；法國CAC 40指數報5416點，升27點或0.52%；意大利富時MIB指數報20939點，升122點或0.59%。

道指期貨暫報26321點，升96點。

傑克森霍爾全球央行年會周四起舉行，是次主題是「貨幣政策面臨的挑戰」，各國央行領導人即將發表的言論或有指標作用，可能提及對經濟前景不明朗的憂慮。其中聯儲局主席鮑威爾將在美國時間周五上午10時，就貨幣政策面臨的挑戰發表備受市場關注的講話，市場相信他將為美國的減息步伐提供重要參考，屆時聯儲局的取向將會更為清晰。

另外，七國集團(G7)本月24至26日於法國比亞里茨(Biarritz)舉行，投資者憧憬能夠尋找出決策者將採取何種措施來刺激增長的線索。

環球貿易方面，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中美兩國副主管級別貿易代表周三進行有建設性的電話會議，而華府計劃9月將進行一輪面對面的會談。但他不願評論美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)與中國國務院副總理劉鶴是否已訂下會面日期，亦拒評會議細節。他又指，日本經濟再生大臣茂木敏充(Toshimitsu Motegi)與萊特希澤本周的貿易談判，在電訊與農產品事宜上有很好的進展。

油價靠穩，因主要產油國供應收緊抵消需求增長放緩的影響，但市場等待美國聯儲局的貨幣政策線索，抑制油市升幅。紐約原油期貨現時每桶報55.42美元，升0.07美元或0.13%；倫敦布蘭特期油報60.06美元，升0.14美元或0.23%。

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