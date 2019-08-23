國際財經

美國證券交易委員會(SEC)公布，就德意志銀行違反外國防貪法事宜，與該銀行達成和解協議。德銀同意支付罰款1600萬美元(1.25億港元)。

SEC指控該銀行，在亞太地區與俄羅斯招聘當地官員的親屬，以不當手法爭取投資銀行業務。