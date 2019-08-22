國際財經

達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)接受CNBC電視台訪問時表示，對於未來數月須否進一步減息持開放態度，聯儲局有責任避免經濟弱化。

卡普蘭不是今年聯邦公開市場委員會投票委員，但是屬於聯儲局內重要的內部溝通附屬委員會委員。

較早時，另外兩間地區聯儲銀行的總裁均表示不支持再減息。問及為何意見不同時，卡普蘭表示，他更關注風險管理事宜。

至於債息倒掛現象，他則不感到憂慮，認為如果結合周四公布的較弱製造業數據，美國經濟看來確實受到全球經濟疲態影響。