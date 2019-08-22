國際財經

美國總統特朗普頻頻開腔批評聯儲局，但該局兩位政策制訂者表明對減息有保留，認為應該按兵不動，投資者擔心局方不會出手刺激經濟，促使孳息曲線一度再次倒掛，美股道指周四表現反覆，標指和納指則低走；美元偏軟，金價油價受壓。

特朗普轟儲局減息遜德國

堪薩斯聯儲銀行總裁喬治（Esther George）在CNBC訪問中重申，她不贊成聯儲局上月減息四分一厘，由於美國經濟仍然強勁，該局應該按兵不動，毋須放寬貨幣政策。喬治是聯儲局內的著名鷹派人士，也是上月議息會議中反對減息的兩名官員之一。費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker）也認同不需要再減息，應暫時保持現狀。

特朗普周四透過Twitter兩度向聯儲局開火，稱作為美國競爭對手的德國以負息發債，該局則拒絕大幅減息而令美國處於競爭劣勢──強美元，無通脹。聯儲局應立即行動，不單讓美國贏，還要大贏。

在消息傳出後，10年期美債息報1.594厘，低於2年期債息的1.598厘。對於孳息曲線斷斷續續地倒掛，喬治分析，其中一個原因可能是聯儲局龐大的資產負債表導致長期利率受壓，但她相信美國不會捲入已在全球蔓延的負債息趨勢。

美國料不會捲入負債息

道指昨天開市後一度升186點，盤中高見26388點；收市漲49點，報26252點；早段低位曾觸及26099點，倒跌103點。標指回吐0.05%，收報2992點。納指跌0.36%，收報7991點。波音據報明年2月恢復737 MAX原有生產速度，股價抽高4.24%，為升幅最大的道指成分股；摩根大通攀升1.03%，高盛都回升0.87%。

歐股偏軟，三大股市均向下，英股跌1.05%，法股及德股分別低收0.87%和0.47%。亞股缺乏方向，日股輕微高收0.05%。

美元反覆回落0.1%，美滙指數尾段報98.2。歐羅報1.1082美元，近乎無變動，日圓兌美元漲0.18%，報106.43日圓。英國首相約翰遜會見德國總理默克爾及法國總統馬克龍後，顯示仍有望達成脫歐協議，英鎊回升1.06%，報1.2253美元。

紐約期金跌幅收窄，收報每盎斯1508.5美元，跌0.5%。市場憂慮環球經濟放緩，油價疲弱，紐約期油收市跌0.6%，每桶報55.35美元；布蘭特期油跌0.6%，每桶報59.92美元。

數據方面，美國首次申請失業救濟人數上周減少1.2萬，報20.9萬人，低於市場估計的21.6萬人。另外，8月Markit製造業PMI初值為49.9，低於7月的50.4；8月服務業PMI初值為50.9，亦較7月的53下降。7月領先經濟指標從6月的-0.1%升至0.5%。