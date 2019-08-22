國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，擁有道瓊斯通訊社與《華爾街日報》的新聞集團(News Corp)，正發展新聞集成服務Knewz.com，預期今年較後時間推出，將與谷歌新聞競爭。

根據報道，Knewz.com為一個網站，也是一個應用軟件，將從數以百計的新聞來源，集合成為一個新聞頻道，供用戶參考。Knewz.com的新聞來源除了集團擁有的道瓊斯通訊社及《華爾街日報》外，也包括不同電子傳媒包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》及CNBC電視台等。