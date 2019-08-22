國際財經

歐洲股市周四收市下跌，泛歐指數Stoxx 600收報374點，下滑0.40%。美國聯儲局較早時公布的上月議息紀要，確認減息周期並未啟動，經濟也受貿易戰困援，加上英國硬脫歐呼聲高，都利淡歐股表現。

英國富時100指數收報7128點，回落1.05%或75點；德國DAX指數收報11747點，下跌0.47%或55點；法國CAC 40指數收報5388點，倒退0.87%或47點；意大利富時MIB指數收報20816點，回吐0.14%或30點；西班牙IBEX 35指數收報8716點，攀升0.17%或14點。