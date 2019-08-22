國際財經

市場觀望聯儲局主席鮑威爾周五將在全球央行年會講話，美股早段上揚，道指漲逾百點。

截至本港時間晚上約9時47分，道指報26330點，升127點或0.49%；標普500指數報2934點，升10點或0.34%；納指報8038點，升18點或0.23%。

聯儲局7月會議紀錄確認上次減息只是「中期調整」，不應被視為啟動新一輪減息周期。主席鮑威爾周五將於傑克森霍爾(Jackson Hole)全球球央行年會上發言，屆時聯儲局的取向將會更為清晰。

中美貿易談判未見進展，美國總統特朗普聲稱，不是他想引發中美貿易爭拗，而是這場爭拗早就應該在多年前爆發，只是以往的美國總統不敢啟動貿易戰，但總要有人啟動，而他被上天安排做這件事。

中國商務部稱，8月中旬中美雙方通話後約定兩周內再次通話，雙方經貿團隊一直保持溝通。如果美方一意孤行，中方將不得不採取反制措施；希望美方停止單方面升級貿易摩擦的錯誤做法，與中方相向而行。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數20.9萬人，按周減少1.2萬人，預期為21.6萬人。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報56.16美元，升0.48美元或0.86%；倫敦布蘭特期油報60.55美元，升0.25美元或0.41%。