國際財經

澳洲儲備銀行於周二(8月20日)發表8月6日議息會議紀要，內容提及澳洲第二季度國內生產總值增速更為強勁，同時亦指看不到通脹壓力的跡象，而近期澳元的貶值將支撐出口和旅遊業發展。由於紀要內容較市場預期樂觀，澳元/美元一度短線反彈逾30點至0.6792。不過，議息紀要同樣強調維持長期低利率的預期，並指若有必要將考慮進一步寬鬆政策，其持續的鴿派基調限制了澳元/美元的升幅。

不過，美國聯儲局於今日(8月22日)凌晨2時公布的7月31日議息會議紀要卻沒有釋出明顯的鴿派訊號，當中數名委員支持維持利率不變，數名支持減息50點子，顯示聯儲局意見尚未統一，美滙指數因而走強，澳元/美元再度掉頭回落，截至目前為止，滙價曾最低跌至0.6755。

值得留意的是，周五(8月23日)聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會將會發表講話，屆時聯儲局的取向將會更為清晰。若鮑威爾沒有表現出更為堅定的鴿派立場的話，澳元/美元下行壓力將會繼續加大。

技術分析方面，澳元/美元自8月7日觸及十年低位0.6674反彈後，一直在0.6740至0.6820之間窄幅波動，形成整固三角形。雖然滙價有機會向上或向下突破三角形，但由於中美貿易戰帶來的隱憂仍未消除，加上澳央行的鴿派政策，澳元/美元在未來很可能繼續下探低位，後市或再度跌穿0.6700甚至進一步下探0.6600水平。

交易策略方面，短期內待澳元回升至0.6820至0.6840區域沽出，下望0.6625，升穿0.6900止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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